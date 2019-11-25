إصرار فيتوريا يحرج أمرابط

المواطن - محمد سمعه

لم ينجح اللاعب المغربي نور الدين أمرابط نجم النصر في تقديم المستوى المأمول منه في مباراة الوحدة التي أُقيمت بالأمس ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت تقارير صحافية من المغرب، إن إصرار المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر على الدفع بأمرابط أمام الوحدة، جعل اللاعب يُعاني ويفشل في تقديم مستوى جيد لأصفر العاصمة.

يذكر أن أمرابط شارك مع منتخب المغرب في مباراتي بوروندي وموريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 وعانى من الإجهاد الذي أثر عليه بالسلب أمام فريق الوحدة.

وفرط نادي النصر في فرصة ذهبية، من أجل صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الخسارة من نادي الوحدة أمس الأحد بهدف دون رد.

ولو نجح النصر في الفوز على الوحدة، لكان أصبح متصدرًا لـ دوري المحترفين برصيد 23 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال، الذي انشغل بمواجهة أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

بالطبع تجمد رصيد النصر عند 20 نقطة وهو نفس رصيد نقاط نادي الهلال، حيث رفض أصفر العاصمة هدية انشغال الهلال آسيويًا.

ومن المقرر أن يواجه النصر، نادي التعاون في الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.