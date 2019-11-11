إطلاق أول أتوبيس كهربائي في مصر

احتفلت الهيئة العربية للتصنيع، بالمقر الرئيسي لها بالعاصمة المصرية، اليوم، بإطلاق أول أتوبيس يعمل بالكهرباء، وذلك بحضور الفريق عبدالمنعم التراس وعدد من قيادات الهيئة.

ويأتي إطلاق أول أتوبيس كهربائي للهيئة العربية للتصنيع تأكيدًا على قدرة الصناعة الوطنية المتمثلة في الهيئة على مواكبة التطور العالمي ونقل التكنولوجيات الحديثة، من خلال الإعلان عن إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية.

وسيتم تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني من خلال التحالف الذي تقوده الهيئة العربية للتصنيع مع شركة وانكسيانج الصينية العالمية وشركة يونايتد إنفستمنت وشركة مواصلات مصر، كما يضم التحالف أيضًا عددًا من الشركات المتخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية اللازمة لإدارة وتشغيل المنظومة الذكية.