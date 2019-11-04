إعادة الأسماء التاريخية لأحياء محافظة الجبيل
بهدف التعريف بالمحافظة والأحياء

إعادة الأسماء التاريخية لأحياء محافظة الجبيل

2019/11/04
الساعة 12:43 مساءً
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المواطن - الجبيل

وافق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على إعادة الأسماء التاريخية لأحياء محافظة الجبيل واعتمادها، بهدف التعريف بالمحافظة والأحياء، تمهيداً لإصدار المخطط الإرشادي الذي يتضمن أسماء الأحياء والشوارع ومواقع الجهات الحكومية الخدمية والأمنية وغيرها من المواقع بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، في بيان اليوم الاثنين، أن القرار يقضي بإعادة تسمية الأسماء التاريخية لأحياء المحافظة، واعتمادها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وهو الاقتراح المقدم من قبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالجبيل، حيث جرى التنسيق مع المجلس البلدي على إعادة جميع مسميات المحافظة التاريخية لأحيائها وتوزيع الأسماء على الأحياء حسب مسمياتها القديمة والمعروفة تاريخياً مثل زوير، والبري، والمباركية، والرياس، والجبل، وأم سنان، وبرزان، والجو، والزبدة، والصليلات، وعينين والطوية، والسيف الشرقي، وشرق، والصفاة، وجبلة، والبيضاء.
وبين المهندس الدويش، أن هذه التغييرات تأتي كتصحيح للمسمى المتعارف عليه قديماً وأخذها بعين الاعتبار، وذلك لإعطاء أسماء المناطق والأحياء مسمياتها التاريخية ويحفظ تاريخها وهويتها للأجيال.


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