إعادة انتخاب خليفة بن زايد رئيسًا للإمارات
لولاية رابعة مدتها خمس سنوات

إعادة انتخاب خليفة بن زايد رئيسًا للإمارات

2019/11/06
الساعة 8:17 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

جدد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، الثقة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسًا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة، مدتها خمس سنوات وفقًا لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب المجلس الأعلى للاتحاد عن عميق ثقته في القيادة الرشيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ سموه وأن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء بحكمته السديدة على النهج الذي يعزز دعائم نهضة وطننا الغالي ومكتسباته ويحقق طموحات شعبه.

والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد انتخب رئيسًا للدولة من قبل ”المجلس الأعلى للاتحاد” في الثالث من نوفمبر 2004.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • فيديو.. محمد بن راشد : كلمة مستحيل لا مكان لها في قاموس مفرداتنا
    •
  • اتفاق الرياض يفشل محاولات الوقيعة بين المملكة والإمارات
    •
  • محكمة إماراتية تقضي بالسجن 10 سنوات لمعذب أمه حتى الموت
    •
  • رد من طالب سعودي يثير انبهار عبدالله بن زايد
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :