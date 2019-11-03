إعصار مها يبعد عن سواحل عُمان 850 كم

إعصار مها يبعد عن سواحل عُمان 850 كم

2019/11/03
الساعة 5:43 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد مركز طقس العرب أن إعصار مها ابتعد عن سواحل سلطنة عمان حوالي 850 كم، متوقعًا انحراف مساره خلال الـ 36 ساعة القادمة.

وتشير آخر الصور الجوية الخاصة بالحالة المدارية مها إلى أنها تُصنف حاليًا إعصارًا من الدرجة الأولى، تصاحبها رياح حول المركز تصل سرعتها إلى 65 عقدة، ويتمركز إعصار مها شرق وسط بحر العرب على خط عرض 17.7 درجة شمالًا، وخط طول 65.8 درجة شرقًا، فيما يبعد مركز إعصار مها عن بحر العرب 850 كم.

ويُتوقع أن ينحرف مسار إعصار مها نحو الشمال الشرقي باتجاه سواحل الهند، دون أن يكون له أي تأثير مباشر على سواحل سلطنة عُمان خلال الـ 36 ساعة القادمة.


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