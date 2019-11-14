إعلامي رياضي: أين أنت يا مارفيك ؟

المواطن - محمد سمعه

انتقد الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، أداء المنتخب السعودي، وذلك رغم فوزه اليوم على منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-2 في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وكتب الشمراني تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: “ألف مبروك، نسوا المنتخب وذكرهم بوجوده، ثلاثة أهداف وصدارة مستحقة”.

وتابع أحمد الشمراني: مارفيك أين أنت؟

وكانت الكرة السعودية عاشت أفضل فتراتها وقت تواجد المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك كمدير فني للأخضر، حيث ساهم بأداء فني مقنع وبنتائج إيجابية في تأهل المنتخب السعودي لـ بطولة كأس العالم 2018 بـ روسيا للمرة الخامسة في تاريخ الأخضر.

من ناحية أخرى، غمرت السعادة، المعلق الرياضي سمير المعيرفي معلق مباراة السعودية وأوزبكستان بشدة، وذلك بعد هدف الفوز الذي أحرزه اللاعب سالم الدوسري في شباك المنتخب الأوزبكي.

وعرض الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية عبر تويتر فيديو تسجيليًا لرد فعل سمير المعيرفي بعد هدف سالم الدوسري، حيث قفز المعلق من مكانه في استوديو التعليق قائلًا: “سلّم يا سالم، الله يا سالم، أخضرنا خيال”.