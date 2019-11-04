إعلامي لـ ماجد عبدالله: تحوّل آل سويلم من هلالي لنصراوي دليل على هذا الأمر

المواطن - محمد سمعه

علّق الإعلامي الرياضي محمد الدويش على تصريحات ماجد عبدالله نجم النصر الأسبق بخصوص تشجيع سعود آل سويلم رئيس النصر السابق لنادي الهلال.

وقال ماجد عبدالله: “الجميع يعلم أن سعود آل سويلم وإدارته هم عشاق لنادي الهلال، هذا شيء لا يوجد به شك، والنصر فاز بالدوري اعتمادًا على ظروف خدمته بعدما كان متأخرًا بفارق تسع نقاط أو أكثر عن الهلال، بجانب أن اللاعبين الأجانب هم من يملكون الكلمة العليا في فوز النصر بلقب الدوري الاستثنائي”.

وكتب الدويش تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: “إذا كان سعود آل سويلم هلاليًا متعصبًا، كما يقول البعض ثم تحوّل إلى نصراوي استثنائي كما فعل وقال هو، فهذا يدل ويعكس حجم ما يملكه هذا العالمي من عقلانية وإلا كيف أصبح هلاليًا متعصبًا بين يوم وليلة ومفاوض نجوم الهلال؟”.

وكان النصر تعرض لانتقادات من قبل بعض الإعلاميين الرياضيين حول وجود نوع من المجاملات عانى منها النصر في الموسم الماضي وفي الموسم الجاري ليعود إلى وصافة الدوري حاليًا خلف الهلال.

يذكر أن الإعلامي الرياضي فهد الروقي قال في قناة 24 الرياضية منتقدًا النصر: النصر يحدث له استثناءات، يجب أن تتوقف، ليس من المعقول أن يُسجل النصر هدفًا غير صحيح في شباك الهلال بعد دخول اللاعب الـ12 إلى أرضية الملعب والكاميرات لا تأتي بهذه اللقطة.

وأضاف فهد الروقي: أيضًا التحكيم جامل النصر في مباراة الرائد، وإذا عادت لقطات الكاميرا في الوقت المناسب لكان الحكم ألغى هدفًا به ثلاثة أخطاء.

أما الإعلامي الرياضي عيسى الروقي فغرد منتقدًا النصر: “قال اسمحوا لي أبغى أسجل مختار علي بطريقة غير نظامية، قالوا مسموح”.

وتابع عيسى الروقي: “قال أنا ضعيف والفيصلي قوي ممكن تأجلون مباراتي مع الفيصلي لين يكتمل فريقي وأستعد، قالوا تم، وقبلها مسددين ديونه ومطلعين له رخصة”.

واختتم عيسى الروقي قائلًا: “وفي النهاية ما تصدر”.