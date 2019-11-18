إعلامي يتوقع نتيجة مباراة الهلال وأوراوا

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي عادل الملحم عن توقعاته لـ مباراة الهلال وأوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكتب الملحم عبر حسابه في تويتر: “شخصيًا قلتها مرارًا وتكرارًا الهلال راح يحقق هالنسخة، بس إذا ما صدق توقعي أتمنى ما نسمع سالفة من سوالف القوايل”.

وأضاف الملحم: “أخيرًا لقروب القايلة أقول سوالفكم عن عالمية النصر، ذكرتني بالصحفي اللي قال لبو خالد الله يرحمه، ماجد لابس سلسال، قال له الرمز العب ربع لعبه”.

ولن يُفرط الفريق الهلالي في لقب دوري أبطال آسيا، أمام أوراوا حيث يريد الزعيم الثأر بعد أن خسر لقب 2017 أمام نفس الفريق، مع مواجهة سوء حظ تمثل في إهدار كم كبير من الفرص في مباراة الذهاب، ثم طرد اللاعب سالم الدوسري في مواجهة الإياب باليابان.

واتخذ مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل قرارين أفادا الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة نادي أوراوا الياباني يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتمثل القرار الأول في السفر مبكرًا إلى اليابان، للتعود على الأجواء هناك قبل المباراة بأسبوع وهذه فترة كافية ليتعود الفريق الهلالي على فارق التوقيت الكبير بين المملكة واليابان حتى يؤدي بشكل جيد أمام أوراوا.

أما القرار الثاني فهو إبعاد لاعبي الأزرق عن أي توتر قد يؤثر سلبًا عليهم قبل لقاء أوراوا وهو ما يُحسب لـ مجلس الإدارة.