إعلامي يكشف سر خلاف بلعمري و #الشباب

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي عبدالكريم الزامل السبب الحقيقي وراء خلاف المدافع الجزائري جمال بلعمري مع ناديه الشباب في الفترة الأخيرة.

وتحدث الزامل في برنامج “الديوانية” قائلًا: الخلاف ما بين بلعمري والشباب هو خلاف مالي، واللاعب يرى أن إدارة الشباب لم تهتم به ماليًّا خاصة بعد تطور مستواه وتألقه في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تُوج بها المنتخب الجزائري.

وأضاف الزامل: قيمة بلعمري أصبحت مضاعفة، ولكن يجب أن يكون هناك تفاهم بين إدارة الشباب وبلعمري حتى يستفيد الطرفين، على سبيل المثال الشباب يُمكن له أن يُحسّن جزء من عقد بلعمري ماليًّا، ثم إذا جاء اللاعب الجزائري بعقد مُغر للرحيل يوافق الشباب ويستفيد ماليًا.

وكان الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر تويتر ذكر، أمس الأربعاء، أن اللاعب جمال بلعمري غاب عن تدريبات الشباب بدون عذر.

وفي الفترة الأخيرة، قالت تقارير صحافية: إن جمال بلعمري بات قريبًا من الرحيل عن نادي الشباب؛ مما جعل كبيري الرياض “الهلال والنصر” يتنافسان للتعاقد معه.

ويحلم الهلال بضم بلعمري لحل أزماته الدفاعية، التي ظهرت مؤخرًا قبل مواجهة نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، كما يرغب النصر في ضم المدافع الجزائري، خاصة مع اقتراب البرازيلي مايكون من العودة لناديه غلطة سراي التركي بعد نهاية الإعارة.

ويأتي حلم الهلال والنصر كإشارة قوية إلى أن التنافس بين قطبي الرياض سيكون كبيرًا على الصفقة من أجل تدعيم الصفوف للمنافسة على البطولات.

لا شك أن رحيل بلعمري سيُزيد من قوة الصراع بين الهلال والنصر، لضم المدافع الجزائري الذي كان أحد العوامل الرئيسية في تتويج بلاده بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر بشهر يوليو الماضي.

#الديوانيه عبدالكريم الزامل :

الخلاف مابين بلعمري و الشباب خِلاف مالي ، ويرى أن عقده الحالي لا يتوافق مع ما حققه من تطور كبير في مستواه. pic.twitter.com/uXK2A3Na7y — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 20, 2019