إغلاق مؤقت لطريق الهدا بمكة
بعد هطول أمطار غزيرة

إغلاق مؤقت لطريق الهدا بمكة

2019/11/13
الساعة 8:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، اليوم (الأربعاء)، عن إغلاق الجهات المختصة لطريق الهدا في الاتجاهين.

وأوضح المركز، في بيان عبر حسابه الرسمي، أن الإغلاق مؤقت ويشمل كلا اتجاهي الطريق الرابط بين مكة المكرمة والطائف.

وأفاد المركز بأن إغلاق الطريق جاء بعد هطول أمطار غزيرة على محافظة الطائف، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

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