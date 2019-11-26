إغلاق مستودعات أدوية بيطرية غير مرخصة في الحفر

المواطن - فواز الأسلمي – حفر الباطن

علمت “المواطن” من مصادرها الخاصة بإغلاق ثلاثة مستودعات تابعة لشركات موزعة للأدوية البيطرية بمحافظة حفر الباطن.

وتم ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المرخصة من قبل فرع وزارة الزراعة بالمحافظة وفريق من هيئة الغذاء والدواء من المنطقة الشرقية.

ويأتي ذلك على خلفية نفوق عدد كبير من الإبل بسبب علاج مستورد تم الحصول عليه من إحدى الصيدليات بالمحافظة.