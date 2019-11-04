إقالة إسكندر القصري من تدريب #العدالة
بعد تراجع نتائج الفريق

إقالة إسكندر القصري من تدريب #العدالة

2019/11/04
الساعة 10:20 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة نادي العدالة فسخ التعاقد مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، التونسي إسكندر القصري، بالتراضي بين الطرفين.

وأضاف حساب نادي العدالة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مجلس الإدارة قدم الشكر للمدرب القصري على الفترة التي قضاها مديرًا فنيًّا للفريق الأول، وتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة.

وجاء قرار إدارة العدالة بإقالة القصري بعدما غابت نغمة الانتصارات عن الفريق الأول لكرة القدم خلال الـ5 جولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر 4 مرات، وتعادل في مباراة واحدة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، والخسارة في 5 لقاءات.


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