إقالة المدربين تضع إدارات الأندية بموقف حرج

المواطن - محمد سمعه

كشفت إقالة المدربين المستمرة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجاري عن الأخطاء الإدارية التي تقع فيها إدارات الأندية مما يؤدي إلى تورط الفرق في نتائج كارثية تصدم طموحات جماهيرها.

واستمرارًا لمسلسل الإقالات المتلاحقة في دوري المحترفين موسم 2019-2020 فقد تم حتى الآن إقالة 5 مدربين في تسع جولات بالدوري.

وتم إقالة كل من” برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي، الكرواتي ماريو سيتانوفيتش مدرب الوحدة، التونسي محمد الكوكي مدرب ضمك، التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح، التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد”.

بالطبع كشفت الإقالات تعجل إدارات الأندية في تعيين المدربين استجابة للضغط الجماهيري دون وجود دراسة كافية للسير الذاتية المطروحة من أجل اختيار المدرب الأفضل للفريق في المرحلة المستقبلية.

وفي هذا الشأن، قال الإعلامي عبدالغني الشريف: 5 إقالات في تسع جولات، هي أرقام تعودنا عليها في دوري المحترفين، وأعتقد أن مدرب أبها ومدرب الفيحاء سيواجهان نفس المصير وهو الإقالة.

أما الإعلامي عيد الثقيل فقال: يجب أن تحسب الأندية حسابها جيدًا قبل إقالة المدرب، وعليهم أن يختاروا المدربين بطريقة مناسبة لمتطلبات الفريق والدوري السعودي.

وفي السياق ذاته قال الإعلامي الرياضي ماجد التويجري: حتى لو تناقشنا في مسألة إقالة المدربين لمدة أسبوع كامل فلن يتغير شيء ولا حياة لم تُنادي.

يذكر أن نادي الاتحاد هو آخر من أقال مدربه في الدوري السعودي بالموسم الجاري، حيث أقال التشيلي خوسيه لويس سييرا، وبات قريبًا من التعاقد مع المدرب الهولندي تين كات.