إقالة بيدرو من تدريب ألميريا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ألميريا الإسباني، مساء أمس الاثنين، عن فسخ التعاقد وديًّا مع البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ووجه النادي الإسباني رسالة إلى المدرب البرتغالي عبر حسابه الرسمي باللغة العربية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “شكرًا لك بيدرو على مجهودك الكبير مع ألميريا، نتمنى لك النجاح في مسيرتك دائمًا وأبدًا!”.

وكانت إدارة نادي ألميريا الإسباني قد تعاقدت مع المدرب البرتغالي بيدرو، شهر أغسطس الماضي، خلفًا للمدير الفني أوسكار فرنانديز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 24 نقطة من 14 مباراة، وبفارق 10 نقاط عن قادش المتصدر.

يُذكر أن إدارة نادي الاتحاد قد طلبت استعارة المدرب البرتغالي بيدرو خلفًا للمدير الفني لويس سييرا، قبل أن تتعاقد رسميًّا مع الهولندي تين كات لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم.