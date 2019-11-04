إقالة نيكو كوفاتش من تدريب بايرن ميونيخ

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، مساء أمس الأحد، عن إقالة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وتعيين مساعده هانز فليك مديرًا فنيًّا، وذلك بعد تراجع النتائج.

وأوضح بايرن ميونيخ أن هانز فليك، سيتولى مهمة التحضير لمواجهة أولمبياكوس اليوناني، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، ومباراة الفريق ضد بوروسيا دورتموند، السبت المقبل، في الدوري الألماني لكرة القدم.

وأصدر بايرن ميونيخ بيانًا رسميًّا عبر موقعه الإلكتروني، أكد من خلال أن رئيس النادي أولي هونيس، وكارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي، والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش، عقدوا جلسة مع كوفاتش، وتوصلوا لهذا الاتفاق.

وقال رومينيجه: “أداء الفريق ونتائجه في الأسابيع الأخيرة أظهرت مدى الحاجة لتحرك من جانبنا، لذا عقدنا محادثات جادة مع كوفاتش على هذا الأساس في الساعات الماضية”.

وأضاف: “أسفرت هذه المحادثات عن اتفاقنا جميعًا على عدم استكمال كوفاتش مهمته مع بايرن، ونحن نأسف لوصولنا لهذا الحل، وأود التوجه بالشكر له بالنيابة عن كافة العاملين بالنادي، خاصة على تتويجه معنا بثنائية الموسم الماضي”.

وتولى كوفاتش مهمة تدريب بايرن ميونخ صيف عام 2018، ونجح في قيادة الفريق للفوز بألقاب السوبر الألماني، الدوري والكأس، وودع دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من الدور ثمن النهائي على يد ليفربول الإنجليزي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني، وبفارق 4 نقاط عن بوروسيا مونشنجلاباخ المتصدر.