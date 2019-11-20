إقبال جماهيري على تذاكر اعتزال القحطاني

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ عن إقبال الجماهير بأعداد كبيرة على تذاكر مباراة اعتزال نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تذاكر اعتزال ياسر القحطاني قربت تخلص في ساعة … تلحق ولا ما تلحق!”.

أسعار التذاكر

وجاءت أسعار تذاكر مباراة اعتزال ياسر القحطاني كالتالي؛ 120 ريالًا عائلات A وE وأفراد B وD، 200 ريال أفراد C، 800 ريال وألف ريال منصة فضية 1 و2، 1800 ريال منصة ذهبية.

ووصل سعر منصة بلاتيني 1 و2 في مباراة اعتزال ياسر القحطاني إلى 2500 ريال، فيما بلغ سعر فئة البلاتيني بلس 3500 ريال.

اعتزال ياسر القحطاني

وستُقام مباراة اعتزال ياسر القحطاني على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في الأول من شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة العديد من النجوم العالميين أمام الهلال.

وكان القحطاني قد أعلن أن مدرب الهلال السابق، الأرجنتيني رامون دياز هو من سيقود فريقه في مباراة اعتزاله، وكشف عن بعض الأسماء المشاركة، ومنهم؛ ميريل رادوي، كريستيان ويلهامسون، طارق التائب، لي يونغ وعمر السومة.

وتأكدت مشاركة عدد من النجوم في مباراة اعتزال ياسر القحطاني وهم؛ الإيطالي أندريا بيرلو، الهولندي روبن فان بيرسي، الكاميروني صامويل إيتو، وأسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي.