إقبال كبير على مسرحية كلها غلط

المواطن - الرياض

شهدت مسرحية كلها غلط “جريمة في المعادي”، إقبالًا من الجماهير في الرياض بوليفارد، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال حساب موسم الرياض عبر “تويتر”: “إقبال كبير في مسرحية كلها غلط “جريمة في المعادي” بالرياض بوليفارد، وأشرف عبدالباقي بدّع على خشبة المسرح وأمتعنا”.

وأضاف موسم الرياض أنه يمكن حجز التذاكر لحضور المسرحية من خلال الرابط التالي: (هنا).

إقبال كبير في مسرحية كلها غلط “جريما في المعادي” بـ #الرياض_بوليفارد 🧡

وأشرف عبدالباقي بدّع على خشبة المسرح وأمتعنا 😍

لا تفوتك واحجز تذكرتك:https://t.co/tDCMHod4Ug#موسم_الرياض pic.twitter.com/teI2qvtn7k

— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 14, 2019