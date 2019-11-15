إلزام محلات التوزيع بتنظيف أسطوانات الغاز

المواطن - واس

دعت بلدية محافظة وادي الدواسر ، محلات توزيع إسطوانات الغاز إلى أهمية تنظيفها من الزيوت والأتربة والغبار قبل بيعها على المستهلك ، موضحة أن من يخالف ذلك الأمر ستطبق بحق المحل الأنظمة الواردة في لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأشارت إلى أن تحقيق ذلك الأمر يتوقف بالدرجة الأولى على مقدار وعي المستهلكين ، والإسهام في الابلاغ عن أية مخالفة بالاتصال على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة.

من جهة أخرى تمكن مكتب خدمات النويعمة التابع للبلدية أمس, من مصادرة 105 كراتين خضروات منوعة، يقوم ببيعها أحد العمالة الجائلين، بوسيلة غير مخصصة لنقل مثل تلك النوعية من المواد الغذائية، وجرى تطبيق الأنظمة بحقه، وتسليم ماتمت مصادرته إلى إحدى جمعيات البر.

وكانت البلدية قد كشفت في وقت سابق عن إحصائية لما قامت به خلال شهر صفر فيما يتعلق بالصحة العامة التي أظهرت القيام بـ 354 جولة ، سجلت خلالها 174 مخالفة على محلات تجارية، وإغلاق 42 منشأة ، وبلغت الغرامات المالية 581200 ريال.