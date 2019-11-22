إليزابيث تدعم الأمير أندرو بركوب الخيل

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

شوهدت إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا (93 عامًا)، وهي تركب الخيل مع الأمير أندرو، دوق يورك، بعد يومين فقط من إقالته من الواجبات الملكية.

وبحسب موقع ذا صن البريطاني، استدعت الملكة ابنها البالغ 59 عامًا هذا الصباح إلى باكنغهام لركوب الخيل معًا، وأخبر أحد المصادر بالقصر الملكي، أن الاثنين ينتابهما الحزن الشديد، فمن ناحية، الملكة تشعر بخيبة أمل كبيرة من أندرو، ومن ناحية أخرى يرى الدوق أن سمعته باتت في الوحل.

وكان دوق يورك أعلن استقالته بعد أن واجه ضغوطًا متزايدة بسبب مزاعم بأنه أقام علاقة حميمية مع فتاة قاصر في سن الـ17، قدمها له صديقه الملياردير الأمريكي جيفري إبستاين، المتهم بقضايا تتعلق بالاتجار بالبشر للدعارة.

وفي مقابلة مع “بي بي سي”، اعتذر الدوق من والدته الملكة إليزابيث، عن جلب العار إلى العائلة الملكية البريطانية، وأعلن عن تعاطفه الشديد مع ضحايا جيفري إبستاين، معربًا عن أسفه لارتباط اسمه بقضية الملياردير الأمريكي.