إنتر ميلان يؤجل فكرة تعاقده مع نجم مانشستر يونايتد في يناير

المواطن - محمد سمعه

قلل بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، من احتمالية تعاقد الإنتر مع الصربي نيمانيا ماتيتش نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في يناير من عام 2020.

وكان اسم نيمانيا ماتيتش تردد بقوة حول الانتقال لـ إنتر ميلان في شتاء 2020؛ بسبب إعجاب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بقدراته.

وتحدث ماروتا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا قائلًا: فترة الانتقالات الشتوية في يناير فقيرة للغاية، ليس هناك لاعبون كبار متاحون للتعاقد معهم، ولا أعرف ما الذي سيقدمه سوق الانتقالات لنا.

وسينتهي عقد ماتيتش مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث كونتي عن إمكانية ضم ماتيتش للإنتر قائلًا: لا أحب الحديث عن لاعبين آخرين في أندية أخرى، فهذا يُقلل من شأن لاعبي إنتر ميلان، وأنا لا أقبل بهذا الأمر.