إنجاز الرجاء المغربي يُداعب #الهلال بعد ست سنوات

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي الهلال إلى تحقيق الإنجاز المميز الذي حققه نادي الرجاء البيضاوي المغربي في بطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2013.

وكان الهلال ضمن تأهله إلى بطولة كأس العالم للأندية بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا يوم الأحد الماضي على حساب نادي أوراوا الياباني.

وحقق الرجاء البيضاوي المركز الثاني في مونديال الأندية قبل ست سنوات، وذلك بعد أن خسر من بايرن ميونيخ الألماني في المباراة النهائية بهدفين دون رد، ليكون الرجاء البيضاوي أول فريق عربي يصل لنهائي مونديال الأندية، متخطيًا إنجاز الأهلي المصري والسد القطري باحتلال كل منهما للمركز الثالث بالمونديال.

وفي أول مشاركة للهلال بالمونديال، يملك الفريق الهلالي كل المقومات التي تؤهله للوصول إلى المباراة النهائية، في حال نجح في تخطي الترجي التونسي وتخطي فلامنجو البرازيلي في دور نصف النهائي.

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2019، رقمًا غير مسبوق للأندية العربية، وذلك بعد تأهل الهلال إلى المونديال.

ومنذ انطلاق مونديال الأندية في عام 2000، ستكون المرة الأولى التي تشارك فيها 3 أندية عربية في نسخة واحدة من المونديال، حيث يتواجد في نسخة 2019 كل من الهلال بطل آسيا والترجي التونسي بطل إفريقيا والسد القطري بطل الدوري القطري في الموسم الماضي.