إنجاز #الهلال الآسيوي يحفظ فرص الأندية السعودية

المواطن - محمد سمعه

جدد نادي الهلال من فرص الحفاظ على مقاعد الأندية السعودية التي تشارك في دوري أبطال آسيا، وذلك بعد أن تمكن من تحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه مؤخرًا.

وعاد نادي الهلال للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا بعد غياب الأندية السعودية عن المنصات منذ عام 2005، حيث كان الاتحاد آخر ناد سعودي فاز باللقب الآسيوي.

وبعد أن تمكن الهلال من الفوز بنسخة آسيا 2019، بجانب عبور الأهلي لدور الستة عشر وعبور الاتحاد والنصر لدور الثمانية في نسخة العام الحالي، حافظت الأندية السعودية على بقاء أربعة مقاعد لها في دوري أبطال آسيا بواقع ثلاث أندية في دور المجموعات وناد واحد في الملحق المؤهل لدور المجموعات.

وكان الهلال وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا مرتين في عامي 2014 و 2017 قبل التتويج باللقب في 2019، كذلك وصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2012 لكنه خسر اللقب.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان أصدر قرارًا ببقاء أربعة مقاعد للأندية السعودية في نسختي 2021 و 2022 في بطولة دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن نادي الهلال فاز بدوري أبطال آسيا 2019، على حساب أوراوا الياباني بعد الفوز بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين.

وسيشارك الهلال للمرة الأولى في كأس العالم للأندية، حيث سيواجه الترجي التونسي بطل إفريقيا يوم 14 ديسمبر المقبل.