إنجاز حققه #الهلال للمرة الأولى

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الهلال من تحقيق إنجاز للمرة الأولى وذلك عقب الفوز بهدف دون رد على نادي أوراوا الياباني أمس السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ونجح فريق الهلال في الفوز للمرة الأولى في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، حيث لم يسبق له الفوز في جولة الذهاب خلال نهائي 2014 أمام ويسترن سيدني الأسترالي وخلال نهائي 2017 أمام أوراوا.

وكان النجم البيروفي أندري كاريلو تمكن من تسجيل الهدف الوحيد لفريق الهلال عند حلول الدقيقة الستين بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وستُقام مباراة العودة بين نادي الهلال ونادي أوراوا يوم 24 نوفمبر الجاري في اليابان، حيث ينطلق اللقاء في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة.

وأبدى نجوم نادي الهلال غضبهم الشديد من الحكم العراقي علي صباح، حكم لقاء أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

غضب هلالي من الحكم العراقي

وكان الحكم علي صباح ألغى هدفًا أحرزه الهلال في الشوط الثاني عبر اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة الحادية والسبعين بداعي التسلل؛ مما أدى إلى غضب سالم الدوسري وجميع نجوم الهلال، مؤكدين أن الهدف صحيح ولا يستحق الإلغاء.

كذلك سبق للإيطالي جيوفنكو نجم الهلال أن طالب الحكم علي صباح باحتساب لمسة يد على أحد لاعبي أوراوا في منطقة جزاء النادي الياباني خلال الشوط الثاني.

وكان اللاعب العماني عماد الحوسني، نجم الأهلي السابق، أكد أن هدف سالم الدوسري صحيح ولم يكن تسللًا.

ممثل الوطن بحاجة للدعم

وأعرب فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، عن سعادته، وذلك بعد فوز أزرق العاصمة بالأمس، حيث قال عبر حسابه في تويتر: انتهى شوط لـ الهلال وبقي آخر يحتاج منا مزيدًا من الجهد والعمل، وبدعمكم لممثل الوطن، سنحقق بإذن الله ما يسعدكم.