إنجاز لافت لـ هتان باهبري بآسيوية #الهلال

المواطن - محمد سمعه

يعيش اللاعب هتان باهبري نجم نادي الهلال أسعد لحظات حياته، وذلك بعد أن ساهم رفقة زملائه في تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا أمس على حساب أوراوا الياباني.

ويملك اللاعب هتان باهبري إنجازًا لافتًا ساهم في تحقيق الهلال للبطولة الآسيوية الغالية التي مرّ بها الزعيم بالعديد من المراحل الصعبة وصولًا إلى تحقيق الميدالية الذهبية وحمل الكأس.

ونجح هتان باهبري في تسجيل أسرع هدف في نسخة دوري أبطال آسيا 2019، حيث حقق الرقم القياسي حول الهدف الأسرع في المسابقة الآسيوية، بإحرازه هدفًا في شباك نادي العين الإماراتي في مرحلة دور المجموعات عند حلول الثانية الرابعة عشرة من عمر انطلاقة المباراة.

أجمل تسعة أشهر

ولن ينسى هتان باهبري فترة التسعة أشهر الحالية، وهي الفترة التي قضاها مع الزعيم، منذ الانضمام للفريق الهلالي في الأول من فبراير الماضي قادمًا من نادي الشباب، حيث توج هذه الفترة باللقب الأغلى وهو دوري الأبطال مع التأهل لكأس العالم الأندية المقرر إقامته في قطر في ديسمبر المقبل.

وكان هتان باهبري عبّر عن فرحته العارمة بتتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، حيث أهدى اللقب إلى عائلته وإلى جماهير الأزرق، مضيفًا أن تكاتف جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي كان سببًا في حصول الهلال على اللقب الآسيوي.

وجلس هتان باهبري على دكة الاحتياط في مباراة الهلال وأوراوا، حيث لم يشارك في المباراة التي انتهت بفوز الزعيم بثنائية دون رد أحرزها كل من سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي غوميز.

الهلال يقص الشريط بالترجي

ومن المنتظر أن يُسافر هتان باهبري مع نجوم الهلال إلى قطر خلال الفترة المقبلة، وذلك للمشاركة في مونديال الأندية، حيث يخوض الهلال أولى مبارياته في البطولة أمام نادي الترجي التونسي بطل قارة إفريقيا في الرابع عشر من ديسمبر المقبل.