إنجاز نيمار في السعودية يُثير ميسي

المواطن - محمد سمعه

يطمح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، والمنتخب الأرجنتيني إلى تحقيق الإنجاز الذي حققه البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان مع منتخب بلاده قبل عام في السعودية.

وكان نيمار تمكن من قيادة منتخب البرازيل للفوز على الأرجنتين في نهائي سوبر كلاسيكو 2018، الذي أُقيم في أكتوبر من العام الماضي في جدة، حيث يطمح ميسي في تحقيق الفوز الأول له في الأراضي السعودية مثل نيمار مع المنتخب الأرجنتيني في ثاني زيارة له إلى المملكة.

وتعول الجماهير كثيرًا على نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي في قيادة منتخب التانغو لتحقيق الفوز في مباراة الأرجنتين ضد البرازيل اليوم.

وتُعتبر هذه المرة الثانية التي يلعب فيها ميسي مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في الأراضي السعودية، حيث سبق أن خاض مواجهة ودية ضد الأخضر عام 2012، وانتهت بالتعادل السلبي.

وشارك ليونيل ميسي في مواجهة السعودية الودية، ولكنه لم يظهر بالمستوى المعهود باستثناء فترات قليلة من اللقاء، ويسعى أن يتألق خلال مباراة الأرجنتين ضد البرازيل اليوم، ويقود منتخب بلاده لتحقيق الفوز في السوبر كلاسيكو اليوم.

وتُعتبر مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم، فرصة جيدة أمام ميسي لاكتشاف الأجواء السعودية، حيث إنه سيعود مجددًا، في الثامن من يناير، للمشاركة مع برشلونة في كأس السوبر الإسباني التي ستُقام في السعودية الثلاث سنوات المقبلة.

وكان ميسي ساهم في حصول منتخب الأرجنتين على المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2019 التي أُقيمت في البرازيل صيف العام الجاري.

وتُوج ميسي مؤخرًا بلقب أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد أن تفوق في نسب التصويت على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول الإنجليزي.

ويطمح ميسي في قيادة برشلونة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري، بعد مضي 4 سنوات لم يُحقق برشلونة فيها لقب دوري الأبطال.