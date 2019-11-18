إنذار أخير من جروس لـ نجم #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

وجه المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للنادي الأهلي إنذارًا أخيرًا إلى اللاعب البوسني إيرفين زوكانوفيتش مدافع الفريق الأول، من أجل إثبات ذاته مع الراقي قبل التفكير في بيعه في يناير المقبل.

وكان زوكانوفيتش انضم لـ الأهلي في أغسطس الماضي لمدة عامين قادمًا من صفوف نادي جنوى الإيطالي، لكن اللاعب البوسني لم ينجح في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للراقي منذ انطلاق الموسم.

ويُفضل جروس إعطاء فرصة أخيرة للاعب البوسني، بعد توجيه إنذار له بأن مصيره مع الفريق الأهلاوي في خطر، وأن البديل موجود وهو المصري محمود علاء مدافع نادي الزمالك المصري ومنتخب مصر.

وفي السياق ذاته، يُراقب جروس، البرازيلي أدريلان سانتوس مدافع الأهلي والمعار حاليًا لصفوف ريو آفي البرتغالي لمعرفة إذا ما كان سيعتمد عليه في الراقي خلال الفترة المقبلة أو سيتم الاستغناء عنه.

من ناحية أخرى، تسعى إدارة الأهلي إلى إيجاد مصادر لمداخيل جديدة للنادي وخلق أجواء من الاستثمار للنادي تعود بالنفع على الفريق لحل مشاكله المالية وتسديد كافة المستحقات والديون قبل أن تتطور المشاكل في الفيفا وتؤثر على الفريق الأهلاوي سلبًا.

وقال برانكو إيفانكوفيتش في وقت سابق خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “لم أستلم مستحقاتي المالية كاملة عند مغادرتي.. فقط مرتب شهر، وعقدي مع النادي الأهلي يلزمهم بدفع مرتبات عام كامل في حال إنهاء عقدي”.

وتابع المدرب الكرواتي تصريحاته قائلًا: “لدي طريقان لاستلام مستحقاتي إما التفاوض مع إدارة النادي الأهلي أو الاتجاه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ورفع قضية على النادي”.