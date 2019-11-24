إنقاذ شخص احتجزته مياه الأمطار بمكة

المواطن - مكة المكرمة

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، فجر اليوم، إنقاذ شخص احتجزته مياه الأمطار بوادي الكفو.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أنقذ مدني أضم بمنطقة مكة المكرمة فجر اليوم شخصاً احتجزته مياه الأمطار داخل مركبته بوادي الكفو، وتم إخراجه وهو بصحة جيدة ولله الحمد”.

يذكر أن منطقة مكة المكرمة شهدت خلال الساعات الماضية حالة مطرية تسببت في جريان بعض الأودية والشعاب.

وينصح الدفاع المدني الجميع بضرورة توخي الحذر وتجنب قطع مجاري الأودية والشعاب أثناء هطول الأمطار.