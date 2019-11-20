إنقاذ عامل علق بمصعد مجمع تجاري بالطائف

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف اليوم من إنقاذ عامل علق بمصعد للخدمات توقف نتيجة عطل بأحد المجمعات التجارية.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بأن مدني الطائف نجح في عملية إنقاذ العامل، مشيرًا إلى أن العامل حاول الخروج قبل وصول الفرق في إجراء لم يكن صحيحًا بحثًا عن النجاة، ما أدّى إلى أن علق بين بئر المصعد والكابينة وتعرض لحالة خوف وهلع.

وأضاف: ومع وصول فرق الإنقاذ ومباشرتها للحدث تمكنت من تحرير العامل وإخراجه وهو بصحة جيدة، وتم نقله إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر للاطمئنان على صحته.