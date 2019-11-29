إنقاذ 6 أشخاص احتجزهم سيل وادي سر
الامطار مستمرة حتى الـ11 مساءً

إنقاذ 6 أشخاص احتجزهم سيل وادي سر

2019/11/29
الساعة 7:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جازان

أنقذ الدفاع المدني في بيش بمنطقة جازان، اليوم الجمعة، 6 أشخاص احتجزوا في سيل وادي سر.

وأكد الدفاع المدني، في تغريدة له عبر موقع تويتر، أن الأشخاص الستة بصحة جيدة.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات صبيا وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والحرث والداير بني مالك والدرب والريث والطوال والعارضة وضمد وفرسان فيفا وهروب، تشمل الأجزاء الساحلية، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ11 ليلًا.

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