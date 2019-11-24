إيداع المعاشات التقاعدية اليوم

المواطن - الرياض

تبدأ المؤسسة العامة للتقاعد، إيداع مبالغ المعاشات التقاعدية في حسابات مستفيديها، اليوم الاثنين.

ويأتي صرف المعاشات انطلاقًا من حرص المؤسسة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة المتقاعدين وأسرهم والحفاظ على الاستقرار المعيشي لهم.

وتودع المؤسسة المعاشات التقاعدية عبر نظام (تحويل صرف سريع)؛ وذلك لتسهيل وتسريع إجراءات الصرف عبر جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.

في سياق آخر، من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر نوفمبر في حسابات الموظفين في المملكة، يوم الأربعاء المقبل والذي يوافق يوم 27 نوفمبر.

وبحسب النظام المتبع في صرف الرواتب، يتم إيداع الرواتب في حسابات الموظفين في يوم الـ27 من كل الشهر الميلادي، ولكن يتم تقديم موعد الصرف إلى يوم قبله أو تأخيره إلى يوم بعده إذا صادف يوم الصرف يوم إجازة رسمية.