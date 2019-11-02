إيران أنفقت مليار دولار لدعم الجماعات المرتبطة بها

إيران أنفقت مليار دولار لدعم الجماعات المرتبطة بها

2019/11/02
الساعة 8:15 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن إيران أنفقت نحو مليار دولار لدعم الجماعات المرتبطة بها، فيما أشارت إلى أن مواجهة إرهاب طهران هو أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.
وأفاد منسق شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ناثان سيلز خلال المؤتمر الصحفي اليوم الذي خصص لتقديم التقرير الأميركي حول الإرهاب لعام 2018م، بأن الحرس الثوري الإيراني أنفق مليار دولار لدعم الجماعات المرتبطة به كحزب الله اللبناني.
وقال سيلز ” إن طهران تواصل تمويلها للجماعات الإرهابية في المنطقة وفي مقدمتها حزب الله اللبناني – الذراع الإرهابي الإيراني – الذي عانى بشدة من العقوبات الأميركية”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وحلفاؤها أحرزوا تقدماً لمواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي، وأن واشنطن تواصل بذل الجهود من أجل التصدي لما وصفهم بـ”الذئاب المنفردة” التابعة للتنظيم، لمنعهم من ارتكاب جرائم.


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