إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم إلى 5 % في منشأة فوردو

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أعلن رئيس منظمة الطاقة الإيرانية عن البدء بتخصيب اليورانيوم إلى 5% في منشأة فوردو، مشيرًا إلى أنه بالإمكان الوصول إلى تخصيب بـ20% إذا اقتضت الضرورة.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي: إن طهران ستبدأ اليوم الأربعاء تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 5% بمنشأتها النووية تحت الأرض في فوردو، مضيفًا أن بلاده لديها قدرة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة إذا لزم الأمر.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن صالحي قوله: “سنخصب اليورانيوم إلى خمسة في المائة بفوردو… لدينا الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب حتى 20 في المائة، لكن يمكننا إنتاجه إذا اقتضت الضرورة”.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الخميس الماضي، أن جهود أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي لم تثمر لحد الآن، مهددًا بأن إيران ستنفذ رابع انتهاك للاتفاق النووي بتقليص التزاماتها ردًّا على عدم اتخاذ الأوروبيين خطوات لمساعدة طهران على تجاوز العقوبات الأمريكية.