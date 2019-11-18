إيران تشتعل بأسعار البنزين

المواطن - متابعة

تتواصل المظاهرات الشعبية في إيران احتجاجًا على تردي مستوى المعيشة وتفشى الفساد والبطالة وارتفاع الأسعار.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو وصور متداولة عبر وسم إيران تشتعل، قيام المتظاهرين بحرق صور المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، على خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني.

من جانبه أكد وليد حاج عبدالقادر، المحلل السياسي وخبير الشؤون الكردية، أن استهداف رموز دينية في إيران يشير إلى استدامة هذه الثورة الشعبية.

وأضاف أن رفع الحكومة الإيرانية سعر البنزين كان هو الشرارة التي التقطتها المتظاهرون حتى في المدن التي كان توصف بالمدن الصامتة أو المدن التي عليها هالة مقدسة مثل قم ومشهد وغيرها من المدن ذات المكانة الدينية.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، قال اليوم الاثنين، إن قرار رفع أسعار البنزين تم بموافقة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، مضيفًا: “سنمضي في تنفيذ رفع أسعار البنزين حتى النهاية” وأقر ربيعي بوقوع أعمال عنف، احتجاجًا على رفع البنزين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن عددًا من قوات الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات.

وكان المرشد خامنئي أعلن عن تأييده، الأحد، لقرار زيادة أسعار البنزين وتقنين توزيعه، وهو قرار اتخذته الحكومة بشكل مفاجئ وأثار تظاهرات في عدة مدن إيرانية.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن خامنئي ساند القرار، والذي أدى إلى إثارة احتجاجات في شتى أنحاء البلاد، منحيًا باللوم في “أعمال التخريب” على معارضي الدولة والأعداء الأجانب.

وأعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أنه بناء على تصريحات المرشد الإيراني حول ضرورة المضي قدمًا بتطبيق قرار رفع أسعار البنزين، فقد تم سحب مشروع قرار يقضي بإلغاء رفع الأسعار.