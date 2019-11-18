إيران تنتهك بندًا آخر من الاتفاق النووي

المواطن - متابعة

أكد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن إيران انتهكت بندًا آخر للاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى؛ بتخزينها أكثر من 130 طنًّا من الماء الثقيل، والذي يستخدم في نوع من المفاعلات التي تطورها إيران.

وقالت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء اطلعت عليه رويترز: “أبلغت إيران الوكالة يوم 16 نوفمبر 2019 أن مخزونها من الماء الثقيل تجاوز 130 طنًّا”.

وأضافت: “تحققت الوكالة يوم 17 نوفمبر 2019 من أن منشأة إنتاج الماء الثقيل في حالة تشغيل وأن مخزون إيران من الماء الثقيل بلغ 131.5 طن متري”.

وعلى مدار الأشهر الماضية، تخطت إيران بشكل متصاعد القيود المفروضة بموجب الاتفاق الذي قضى بحد تخصيب طهران لليورانيوم مقابل رفع عقوبات اقتصادية.

وينتاب القلق بالفعل خبراء الحد من الانتشار النووي من أن الخطوات التي اتخذتها طهران على مدار الأشهر الماضية للتخلي عن الاتفاق ربما تقلص المدة الزمنية التي تحتاجها طهران لتصنيع قنبلة نووية إذا قررت ذلك.

وهدد المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قبل أسبوع، أن إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وذلك استمرارًا لتقليص التزاماتها النووية كرد على رفض أوروبا التحايل على العقوبات الأمريكية والتجارة مع إيران.