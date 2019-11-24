ابتسام الشهري: لننأى بالتعليم عن منافسات الأندية الرياضية

المواطن - الرياض

أكدت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري أن وزارة التعليم، ترى أن المؤسسات التعليمية منظومات حيوية للمجتمع، لها رسائل تربوية لا تناسب إقحامها ومنسوبيها في منافسات الأندية الرياضية الداخلية أو الخارجية، ومع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.

وأضافت الشهري، في بيان لها، أن التعليم يجب أن يبقى بعيداً عن أي انفعالات، أو تشجيع قد يُفهم أنه انتقائي، وقد تكون له آثار تربوية غير مناسبة بين الطلاب والطالبات، والكادر التعليمي والإداري، على اختلاف ميولهم، أو مطالبات مستقبلية بالمعاملة نفسها من جهات أخرى في مناسبات رياضية قادمة.