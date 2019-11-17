ابتعاد رجال #الأهلي الحقيقيين سبب أزماته

المواطن - مروة نبيل

أكد الناقدان الرياضيان غرم العمري وماجد الفهمي، أن النادي الأهلي يحتاج إلى المحبين في الوقت الحالي لتقريب وجهات النظر بين رئيس مجلس الإدارة، أحمد الصائغ، والمشرف العام على كرة القدم، الأمير منصور بن مشعل.

حل المجلس:

وازدادت حدة خلافات في النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، حيث طلب منصور بن مشعل حل مجلس الإدارة برئاسة أحمد الصائغ، الأمر الذي أثار قلق الجماهير، خوفًا من تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

وكانت نتائج الأهلي قد بدأت في التحسن مؤخرًا، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة.

ابتعاد رجال الأهلي الحقيقيين:

وعلق ماجد الفهمي على أزمات الراقي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “ما يحصل في الأهلي بسبب المحرضين.. الجمهور الأهلاوي قُهر هذا الموسم من داخل النادي.. وفي الأهلي أسماء كبيرة جدًّا تعد منظومة متكاملة”.

وتابع: “من وضع تاريخ المطالبة بعقد الجمعية العمومية للأهلي يريد الإضرار به وإسقاطه أمام المتصدر.. حاولت أن ألم شمل رجال الأهلي وأبلغت أحمد الصائغ شخصيًّا بأنني سأنتقد السلبيات لأنه الحل الوحيد لإصلاح أوضاع الأهلي”.

وفي السياق ذاته، قال غرم العمري: “ما يحصل في الأهلي لم نشاهد طوال تاريخه وهناك 3 معسكرات داخل النادي.. والمشكلة في الأساس هي ابتعاد رجال الأهلي الحقيقيين عن المشهد، هناك أسماء أهلاوية تنهي أزمات أكبر من كرة القدم”.

وأضاف: “يجب على الأمير منصور بن مشعل تقريب رجال الأهلي المحبين.. عملت 19 عامًا في الأهلي ولا أعرف المتواجدين بالنادي الآن.. أمام هيئة الرياضة المعترف بهم إدارة أحمد الصائغ فقط”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “إدارة الأهلي منتخبة ومن الظلم الحكم على عملهم الآن.. أطالب هيئة الرياضة بتشكيل لجنة للنظر في عمل الإدارة.. بحسب معلوماتي أن الإدارة تعمل بشكل ممتاز جدًّا”.