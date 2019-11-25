ابن مساعد: #الهلال حقق اللقب بمستوى ونتيجة

المواطن - مروة نبيل

هنّأ عضو شرف نادي الهلال، الأمير عبدالله بن مساعد الفريق الأول لكرة القدم بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بعد وصول البعثة إلى الرياض قادمة من طوكيو.

وتُوج الهلال بالأمس بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.

وقال الأمير عبدالله بن مساعد خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”: “إنجاز كبير حققه الهلال وأهنئ جميع أعضاء الفريق من لاعبين وجهاز فني وإدارة، فوز وانتصار كبير جاء في وقته”.

وأضاف: “سر نجاح الهلال خلال هذه البطولة، هو وجود الإدارة الحالية، واللاعبون الذين يبحثون عن كل لقب، الفريق حقق هذا اللقب بمستوى ونتيجة، وسيبحث عن تحقيق بطولات أخرى وهذه هي النتيجة الطبيعية للزعيم”.

وعن إمكانية اعتزال قائد الفريق محمد الشلهوب بعد نهاية كأس العالم للأندية، علق عضو شرف نادي الهلال قائلًا: “هذه الخطوة ترجع لمحمد الشلهوب ذاته، أتمنى له التوفيق”.