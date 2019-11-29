اتحادي يُثير الجدل بعد تتويج #الهلال الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

أثار حامد البلوي المدير التنفيذي السابق بنادي الاتحاد الجدل، وذلك بعد تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا نسخة 2019 يوم الأحد الماضي.

وقال حامد البلوي في برنامج الدوري مع وليد: السجل الشرفي لدوري أبطال آسيا قبل شهر كان يخلو من الهلال، سأشكك في حساب الاتحاد الآسيوي باللغة العربية بعد تغييره للمعلومات وإعادتها من جديد، والفيفا قال هل يُحقق الهلال أول بطولة دوري أبطال آسيا.

وأضاف مسؤول الاتحاد السابق: هناك صحافي معروف بالاتحاد الآسيوي حاليًا يغير المعلومات، ولم نشكك في بطولات الهلال الآسيوية وبحسب الاتحاد الآسيوي فإن بطولتي أبطال الكؤوس وأبطال الدوري دُمجت لتصبح بطولة دوري أبطال آسيا، السجل الشرفي من 2003 حتى 2019 لم يتغير سوى قبل شهر، التاريخ معروف.

وتابع حامد البلوي: الهلال لا يملك 3 بطولات لدوري أبطال آسيا ولكنها واحدة، ومعلومات حساب الاتحاد الآسيوي والفيفا باللغة العربية معروف من الذي غيرها، السجل الشرفي لأبطال آسيا لم يكن به سوى الاتحاد فقط.

وحقق الهلال لقب دوري أبطال آسيا من قبل أعوام 1991 و2000 و2019، كما وصل إلى النهائي مرتين في آخر خمس سنوات عامي 2014 و2017 ولكن الزعيم خسر المباراتين وقتها.

وسيشارك الهلال في كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في ديسمبر المقبل حيث سيواجه الترجي التونسي بطل قارة إفريقيا في المباراة الأولى يوم 14 ديسمبر.

#الدوري_مع_وليد حامد البلوي: السجل الشرفي لدوري أبطال آسيا قبل شهر كان يخلوا من #الهلال.. سأشكك في حساب الاتحاد الآسيوي باللغة العربية بعد تغييره للمعلومات وإعادتها من جديد، والفيفا قال: هل يحقق الهلال أول بطولة دوري أبطال آسيا؟. pic.twitter.com/7m8gDpweav — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 28, 2019

#الدوري_مع_وليد حامد البلوي: #الهلال لا يملك 3 بطولات دوري أبطال آسيا ولكن بطولة واحدة.. معلومات حساب الاتحاد الآسيوي والفيفا باللغة العربية معروف من غيرها.. السجل الشرفي لأبطال آسيا لم يكن به سوى #الاتحاد فقط. pic.twitter.com/MOJP1jKOBA — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 28, 2019