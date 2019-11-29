اتحادي يُثير الجدل بعد تتويج #الهلال الآسيوي

اتحادي يُثير الجدل بعد تتويج #الهلال الآسيوي

2019/11/29
الساعة 11:54 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أثار حامد البلوي المدير التنفيذي السابق بنادي الاتحاد الجدل، وذلك بعد تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا نسخة 2019 يوم الأحد الماضي.

وقال حامد البلوي في برنامج الدوري مع وليد: السجل الشرفي لدوري أبطال آسيا قبل شهر كان يخلو من الهلال، سأشكك في حساب الاتحاد الآسيوي باللغة العربية بعد تغييره للمعلومات وإعادتها من جديد، والفيفا قال هل يُحقق الهلال أول بطولة دوري أبطال آسيا.

وأضاف مسؤول الاتحاد السابق: هناك صحافي معروف بالاتحاد الآسيوي حاليًا يغير المعلومات، ولم نشكك في بطولات الهلال الآسيوية وبحسب الاتحاد الآسيوي فإن بطولتي أبطال الكؤوس وأبطال الدوري دُمجت لتصبح بطولة دوري أبطال آسيا، السجل الشرفي من 2003 حتى 2019 لم يتغير سوى قبل شهر، التاريخ معروف.

وتابع حامد البلوي: الهلال لا يملك 3 بطولات لدوري أبطال آسيا ولكنها واحدة، ومعلومات حساب الاتحاد الآسيوي والفيفا باللغة العربية معروف من الذي غيرها، السجل الشرفي لأبطال آسيا لم يكن به سوى الاتحاد فقط.

وحقق الهلال لقب دوري أبطال آسيا من قبل أعوام 1991 و2000 و2019، كما وصل إلى النهائي مرتين في آخر خمس سنوات عامي 2014 و2017 ولكن الزعيم خسر المباراتين وقتها.

وسيشارك الهلال في كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في ديسمبر المقبل حيث سيواجه الترجي التونسي بطل قارة إفريقيا في المباراة الأولى يوم 14 ديسمبر.

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