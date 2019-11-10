اتحاد القدم الآسيوي في موقف حرج

المواطن - محمد سمعه

أصبح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في موقف حرج، وذلك بعد أن تعرض لكم كبير من الانتقادات والتساؤلات بسبب عدم وجود تقنية الـVAR في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكانت الأزمة بدأت، بعدما اعترض سالم الدوسري لاعب الهلال على إلغاء هدف صحيح له بالأمس أمام أوراوا الياباني في الدقيقة الـ71، كان كفيلًا بفوز الهلال بنتيجة 2-0 بدلًا من الفوز بهدف دون رد، ولكن الحكم العراقي علي صباح ألغاه بداعي التسلل.

وعلّق الإعلامي مازن العسرج على تصرف الاتحاد الآسيوي بعدم إقرار تقنية الـVAR قائلًا بأنها فضيحة كبرى منه خاصة أن النهائي الآسيوي حدث مهم.

وفي السياق ذاته، فتح الإعلامي الرياضي طارق النوفل النار على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ قائلًا عبر تويتر: ألف مبروك لـ الهلال تبقى الشوط الثاني في اليابان.

وأضاف: لا تفكروا بالإياب ولكن فكروا في ضمير اتحاد قارة آسيا، كيف يتعامل مع أهم مباراة بدون تقنية الـVAR.

أما الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، فأبدى اندهاشه من قرار إلغاء الهدف الثاني لنادي الهلال في شباك أوراوا الياباني.

وكتب عبدالرحمن بن مساعد عبر حسابه في تويتر: الحمد لله، الله يتمم بالإياب الفوز، ونجاح للتحكيم الآسيوي قياسًا بالمعتاد، فهذه المرة ألغى فقط هدفًا صحيحًا لـ الهلال ولم يحتسب له ضربة جزاء مستحقة.

وستُقام مباراة الإياب بين فريقي الهلال وأوراوا يوم 24 نوفمبر الجاري في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة.