اتحاد القدم الكويتي يدعم #الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، برئاسة الشيخ أحمد اليوسف الصباح، عن أمنياته بالتوفيق للهلال أمام نادي أوراوا الياباني، غدًا الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وذكر الحساب الرسمي لاتحاد القدم الكويتي عبر تويتر أن رئيس الاتحاد أحمد اليوسف الصباح تمنى التوفيق للفريق الهلالي من أجل الفوز بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا.

وفي السياق ذاته، أكد اللاعب ياسر القحطاني، نجم الهلال السابق، بأنه واثق ثقة كبيرة في أن الزعيم قادر على تحقيق لقب دوري أبطال آسيا أمام نادي أوراوا الياباني.

وتحدث ياسر القحطاني قائلًا: كلي ثقة بأن اللقب الآسيوي سيكون هلاليًّا، ويجب علينا أن ندعم اللاعبين حتى يُصبح يوم 24 نوفمبر يومًا تاريخيًّا لجماهير الزعيم وللجماهير السعودية بشكل عام.

وكانت مباراة الذهاب أُقيمت يوم 9 نوفمبر في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث انتهى اللقاء بفوز الهلال بهدف سجله كاريلو.

وستنطلق مباراة الهلال وأوراوا غدًا الأحد في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب سايتاما 2002 في مدينة سايتاما اليابانية.