اتحاد القدم يدرس قرارًا مصيريًا لإرضاء رينارد وإنقاذ الأخضر

المواطن - محمد سمعه

يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم حاليًا قرارًا مصيريًا قبل اتخاذه بشكل رسمي على الأندية بداية من الموسم المقبل 2020-2021 في الدوري السعودي للمحترفين.

وقد يتجه الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى تقليص عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الأندية المشاركة في دوري المحترفين ليُصبح العدد 4 لاعبين أجانب في الفريق بدلًا من الاعتماد على سبعة لاعبين.

ويريد اتحاد القدم قبل اتخاذ القرار دراسته بشكل جيد وإخبار الأندية بالقرار حتى تتمكن من ترتيب أوضاعها للتخلص من 3 أجانب وتحديد مبلغ بيعهم حتى لا تخسر الأندية ماليًا جراء قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب، حيث تُوجد شروط جزائية ضخمة يجب أن تُدفع للاعبين الأجانب في حال تم الاستغناء عنهم من قبل أنديتهم.

وتأتي دراسة اتحاد القدم لقرار تقليص اللاعبين الأجانب من أجل إنقاذ المنتخب السعودي الذي عانى مؤخرًا بسبب عدم وجود تشكيلة جاهزة من اللاعبين المحليين، حيث لا يشارك معظمهم بانتظام مع أنديته لاعتماد الأندية على اللاعبين الأجانب، ومن أجل توسيع دائرة اختيار اللاعبين أمام الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر.

وكان الموسم الماضي شهد مشاركة 8 لاعبين أجانب، قبل أن يتخذ اتحاد القدم قرارًا بتقليص عدد اللاعبين إلى 7 أجانب في موسم 2019-2020.