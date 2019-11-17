اتحاد القدم يدعم #الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن دعمه لنادي الهلال قبل مواجهة فريق أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد المقبل.

وقال الاتحاد السعودي عبر حسابه في تويتر: دعواتنا لممثل الوطن بسلامة الوصول والعودة بلقب دوري أبطال آسيا.

وفي السياق ذاته، أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أنه من الطبيعي دعم الهلال ممثل المملكة في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

ونقلت قناة 24 الرياضية تصريحات عبدالعزيز الفيصل الذي قال: من الطبيعي دعم الهلال لأنه يمثل اسم المملكة، وإذا كان أي فريق آخر من السعودية وصل للنهائي وحقق هذا الإنجاز فكان سينال هذا الدعم؛ لأن الإنجاز في النهاية سيُكتب باسم المملكة.

وأضاف الفيصل: منذ 14 عامًا وكرة القدم السعودية لم تحقق أي إنجاز آسيوي، وبطولة دوري أبطال آسيا تعني لنا الكثير.

وغادرت بعثة الهلال ظهر اليوم الأحد إلى العاصمة اليابانية طوكيو، من أجل الاستعداد لمباراة أوراوا قبل لقاء الإياب بأسبوع كامل.

وقبل السفر إلى اليابان، منح المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لاعبي الهلال الدوليين راحة إضافية لمدة يوم من التدريبات، بعد الراحة التي نالوها أول أمس الجمعة عقب عودتهم من مباراة السعودية وأوزبكستان.