اتحاد الكرة يستقبل مواهب دور الأيتام

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن استقبال المواهب الكروية من دور الأيتام في مراكز التدريب الإقليمية بمدن الرياض، المدينة المنورة، الدمام وجدة، والتي أطلقتها إدارة التطوير والمبادرات، منذ أواخر شهر أكتوبر الماضي.

ويأتي استقبال منسوبي دور الأيتام بمبادرة من لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في اتحاد الكرة، ويهدف إلى إتاحة الفرصة لهم لإبراز مستوياتهم الفنية، ليكونوا أحد الروافد الكبيرة لدعم المنتخبات الوطنية.

واتفقت لجنة المسؤولية الاجتماعية وإدارة التطوير والمبادرات على ضرورة إحضار خطاب من الجمعية التابع لها، وألا يكون المتقدم مقيدًا في كشوفات أحد الأندية، بالإضافة إلى الاشتراطات العامة للمراكز.

يُذكر أن خطوات التسجيل في المراكز تبدأ بالدخول إلى الرابط saff.com.sa/rtc، وملء استماراتي التسجيل والفحص الطبي للمركز المحدد، وإرسالهما إلى البريد الإلكتروني المخصص والموضح في الموقع.