اتحاد الكرة يُدشن مركزي تدريب بالرياض والمدينة

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تدشين مركزي الرياض والمدينة المنورة ضمن مراكز التدريب الإقليمية.

وتهدف مراكز التدريب الإقليمية إلى توفير الفرص لاكتشاف المواهب الكروية وصقلها وفق خطة طويلة المدة تحت رعاية الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتُعد الفئة المستهدفة لمراكز التدريب الإقليمية هم تحت 12 و14 عامًا، وستكون مرحلة الاكتشاف 14 يومًا، بداية من يوم 12 من شهر نوفمبر الجاري، في ملعب عرقة الرياضي بالرياض، وملعب التعليم في المدينة المنورة.

وأوضح حساب اتحاد الكرة الرسمي، أن مرحلة التدريب ستكون يومي الأحد والأربعاء، لمدة 3 ساعات يتخللها تدريبات عملية ونظرية.