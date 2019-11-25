اجتماع فرص يجمع مسؤولي أرامكو وأبو ظبي للاستثمار

المواطن - الرياض

كشفت 3 مصادر مطلعة أن مسؤولي أرامكو التنفيذيين التقوا، اليوم الاثنين، مع مسؤولين من جهاز أبو ظبي للاستثمار لبحث فرص الاستثمار في بيع أسهم أرامكو الذي قد تصل قيمته إلى 25.6 مليار دولار.

وخاطبت أرامكو كذلك الهيئة العامة للاستثمار في الكويت وجي آي سي السنغافورية.

وبحسب ما نقلت “العربية”، كان الاجتماع بين مسؤولي أرامكو وجهاز أبو ظبي للاستثمار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، منفصلًا عن جولة ترويجية للمستثمرين في أبو ظبي.

وأقيمت جولة أخرى مماثلة في دبي أمس الأحد.

وكانت الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية، رانيا نشار، كشفت في مقابلة مع “العربية” الخميس الماضي، أن اكتتاب “أرامكو” جمع 73 مليار ريال حتى تاريخ الخميس في 21 نوفمبر.

وقالت: إن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 1.8 مليون مكتتب، مضيفة أن “اكتتاب الأفراد في طرح أرامكو جمع 14 مليار ريال حتى الآن”. وبلغ إجمالي الأسهم التي اكتتبوا فيها أكثر من 456 مليون سهم.

أما عن شريحة المؤسسات، فأشارت نشار إلى أن المؤسسات اكتتبت بنحو 58 مليار ريال في طرح أرامكو، وبلغ إجمالي الأسهم أكثر من 1,824 مليار سهم.

وبيّنت أن شريحة المؤسسات، ثلثها من مدراء الأصول وثلثها من الشركات الحكومية.