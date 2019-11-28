احتفاء ضخم يليق بزعيم آسيا.. ليلة الرياض زرقاء

المواطن - محمد سمعه

أعربت جماهير نادي الهلال عن سعادتها البالغة، وذلك بعد حفل الهلال المميز الذي أُقيم في بوليفارد الرياض بمناسبة تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا يوم الأحد الماضي.

ودشن الجمهور الهلالي عبر تويتر وسم” ليلة زعيم آسيا الهلال” وذلك بعد الحفل المميز الذي حرصت على حضوره أعداد كبيرة من الجماهير .

وأكد الكثيرون من جماهير نادي الهلال عبر تويتر أن الزعيم استحق هذه الليلة المثالية بسبب الإنجاز المشرف، الذي حققه للوطن وهو الحصول على دوري أبطال آسيا.

وشهد الحفل توجيه كلمة تهنئة وثناء من الحارس الأسطوري محمد الدعيع لنادي الهلال وأفراده بمناسبة التتويج الآسيوي، مع تهنئة الفنانين: “حسين الجسمي، راشد الماجد، راشد الفارس، محمد عبده، ماجد المهندس” للجماهير الهلالية بالفوز باللقب.

وكانت اللقطة الأبرز، هي تكريم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، لرؤساء نادي الهلال السابقين ورجاله على مسرح محمد عبده خلال الحفل.

وحضر تكريم رؤساء ورجال الهلال السابقين كل من: “الأمير الوليد بن طلال عضو شرف الهلال، الأمير خالد بن محمد، رئيس الهلال السابق، الأمير عبدالله بن مساعد، الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الأمير سعود بن تركي، الأمير أحمد بن سلطان، فواز المسعد، سامي الجابر، نواف التمياط، يوسف الثنيان، محمد الدعيع، ياسر القحطاني، جاسم الهويدي”.

كما شهد التكريم حضور كل من النجم الليبي طارق التائب والنجم محمد الشلهوب واللاعب السويدي كريستيان ويلهامسون لاعب الهلال الأسبق وفهد بن نافل رئيس الهلال الحالي.