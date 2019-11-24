احتفال عالمي بـ #الهلال في البوليفارد .. الخميس

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ عن إقامة احتفالية كبرى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يوم الخميس المقبل.

وتُوج الهلال اليوم بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/0.

وقال آل الشيخ: “يوم الخميس القادم في البوليفارد احتفال عالمي كبير بممثل الوطن في مسرح محمد عبده لجماهير الهلال وكافة الشعب السعودي على هذا المنجز الوطني العظيم”.

وتابع آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “اخترت يوم الخميس علشان الجميع يحضر موظفين وطلاب وعوايل”.