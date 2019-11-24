احذروا فخ اتصالات الاكتتاب في أرامكو
يجب الحفاظ على الخصوصية وسرية المعلومات

احذروا فخ اتصالات الاكتتاب في أرامكو

2019/11/24
الساعة 10:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حذّرت البنوك السعودية المواطنين من الوقوع في فخ الاتصالات الوهمية، الداعية للاكتتاب أو الاستثمار في سوق المال السعودية، وذلك بالتزامن مع الإقبال على الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو.

وقالت البنوك السعودية في تغريدة لها عبر “تويتر”، اليوم الأحد: عزيزي العميل.. حافظ على خصوصيتك وسرية معلومات ولا تشاركها مع أي جهات غير رسمية، ولا تستجيب للاتصالات الواردة من أرقام مجهولة تدعوك للاكتتاب أو الاستثمار، وتطلب أرقامك السرية وبياناتك الشخصية.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار “سامبا كابيتال” بصفتها مدير الاكتتاب لشركة أرامكو السعودية، عن نتائج الاكتتاب للأيام الخمسة الأولى، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاكتتابات 72.99 مليار ريال.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن القيمة الإجمالية لاكتتابات شريحة المؤسسات المكتتبة بلغت 58.39 مليار ريال بلغ إجماليها 1.82 مليار سهم.

وأضافت أن عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة بلغ 1.82 مليون مكتتب بعدد أسهم بلغ إجماليها 456.08 مليون سهم والتي تمثل 14.59 مليار ريال.

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