احذر القاتل الصامت.. كيف تحمي نفسك من خطر السخان؟

احذر القاتل الصامت.. كيف تحمي نفسك من خطر السخان؟

2019/11/05
الساعة 9:01 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - أحمد سعيد

يوقع خطر تسريب سخانات الغاز أو الكهرباء صاحبها في خطر التعرض للموت، ففي حالة السخان الغاز أنت معرض عند تشغيله لإطلاق وتراكم أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين؛ ما يتسبب في اختناق مستخدم السخان، أما في السخان الكهرباء فأنت معرض لخطر الصعق لو لم تراعِ السلامة.

وناشد الدفاع المدني عبر “تويتر”، المواطنين بـ”عمل الصيانة الدورية للسخان الكهربائي يحميك من الوقوع في الخطر”، وهو ما نعرض لتفاديه في هذا التقرير من خطر القاتل الصامت.

بالنسبة للسخان الغاز:

  • ضمان التهوية الكافية في الحمامات.
  • راقب أعراض تسمم أول أكسيد الكربون مثل الصداع، والارتباك، والضعف، والغثيان، وألم في الصدر.
  • قم بتشغيل مروحة العادم في كل مرة تستخدم فيها السخان داخل الحمام.
  • إجراء فحوصات دورية للسخان.

بالنسبة للسخان الكهرباء:

  • عليك التأكد من سلامة التوصيلات الكهربية.
  • ضمان عدم وجود أي تسريبات بالسخان.
  • إجراء فحوصات دورية للسخان.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • قنبلة موقوتة.. 4 إجراءات لحمايتك من مخاطر السخان الكهربائي
    •
  • تحذير من ضبط درجة حرارة السخان أكثر من 50 مئوية
    •
  • بالصور.. ضحية جديدة.. خادمة أثيوبية تحرق طفلة في المهد بماء “السخان”
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :