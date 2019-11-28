اختتام مؤتمر برلمانات الدول الأوربية بمشاركة الشورى

المواطن - الرياض

اختتمت أمس في جمهورية قبرص أعمال المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات الدول الأوربية الصغرى وذلك بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني ومجالس دولة الكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين .

وأكد المؤتمر على أن الهدف من هذا التجمع تبادل الآراء، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ونقل التجارب الإيجابية بين الدول.

وشدد على حرص الدول الأوربية الصغرى على تطوير العلاقات مع الدول العربية ودول الشرق الأوسط عامة، وتطلعها إلى مزيد من الانفتاح على دول الشرق الأوسط، وعلى أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في الوصول لأطر تشريعية تخدم المصالح المشتركة.

وأشاد المؤتمر بجهود الحكومات في دعم وتعزيز العلاقات بين الدول الأوربية الصغرى ودول الشرق الأوسط، وما تحقق من نتائج خاصة في مجالات الغاز والتعليم، والابتكار، والثقافة، والاستثمارات المتبادلة .

وكان المؤتمر الثالث عشر قد ناقش خلال جلساته العديد من الموضوعات أبرزها التحديات التي تواجه الدول الأوروبية الصغرى في العصر الرقمي والتعاون بين الدول الأوروبية الصغرى والشرق الأوسط ، والاستثمارات والتنمية الاقتصادية: التحديات للدول الصغرى، كما شملت محاور النقاش البحث في التعاون بين الدول الأوروبية الصغرى في مجال مكافحة الأمراض النادرة ومساهمة البرلمانات في ذلك.

ويضم وفد مجلس الشورى إلى أعمال المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات الدول الأوربية الصغرى عضوي المجلس المهندس محمد بن مدني العلي ومحمد بن راشد الحميضي، وعدداً من مسؤولي المجلس.